Minaccia i passanti e ferisce un commerciante, tunisino crea il caos a Raffadali

Prima avrebbe inveito e minacciato i passanti. Poi sarebbe entrato in un esercizio commerciale, aggredendo il titolare. Caos a Raffadali (Agrigento), fra le vie Nazionale e Porta Palermo per la precisione. A bloccare il tunisino, in evidente stato di alterazione, sono stati gli agenti della polizia locale. L’immigrato è stato prima portato alla caserma dei carabinieri e poi in Questura.

Il commerciante di Raffadali rimasto, a quanto pare, ferito è stato soccorso dal 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per accertamenti.

L’immigrato ha terrorizzato la cittadinanza e ferito il commerciante. Dopo diverse segnalazioni e verifiche, è stato accertato che si trattava di un soggetto già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Su disposizione del sindaco Silvio Cuffaro, gli agenti della polizia locale di Raffadali hanno rintracciato lo straniero e lo hanno portato alla caserma dei carabinieri. “Successivamente, l’uomo è stato trasferito in Questura dove le autorità competenti hanno disposto il rimpatrio nel suo Paese d’origine” – ricostruisce il sindaco di Raffadali che ha espresso solidarietà al commerciante aggredito e vicinanza ai cittadini, invitando la popolazione a collaborare con le forze dell’ordine.

“È fondamentale allertare subito le autorità per evitare che episodi di questo tipo possano degenerare”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’efficace intervento della polizia locale, dei carabinieri e della Questura di Agrigento.

