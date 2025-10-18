Kirchner accusa Milei: ‘ceduto a Trump il controllo dell’economia’

BUENOS AIRES – La ex presidente dell’Argentina, Cristina Kirchner, ha accusato Javier Milei di aver ceduto al governo Usa di Donald Trump il controllo dell’economia per “permettere la fuga di capitali speculativi”. “Il governo festeggia l’acquisto di pesos da parte del Tesoro statunitense affermando che si tratta di un sostegno alla nostra moneta, ma quello che stanno comprando è tempo per permettere agli speculatori amici di Donald Trump di uscire indenni dal labirinto finanziario che loro stessi hanno costruito”, ha affermato oggi Kirchner in un comizio tenuto dal balcone dell’appartamento dove sconta una condanna a sei anni agli arresti domiciliari per corruzione.

La leader dell’opposizione peronista ha quindi affermato di essere costretta agli arresti “per un delitto che non avrei mai potuto commettere” mentre “rimangono in libertà i veri delinquenti che indebitano l’Argentina e permettono la fuga di miliardi di dollari”.

L’ex presidente ha infine osservato che in vista delle elezioni legislative del 26 ottobre la disgiuntiva degli elettori è tra “dipendenza o sovranità, tra (il segretario del Tesoro Usa) Bessent o Perón”, rimandando a un vecchio slogan della campagna elettorale del 1946 che portò Juan Domingo Perón alla presidenza dell’Argentina. (ANSA)