Milei, ‘omicidio di Kirk dimostra cos’è la sinistra: odio’

Milei

Charlie Kirk è stato “assassinato brutalmente, a sangue freddo, da un intollerante, un simpatizzante dell’organizzazione terroristica Antifa, mentre partecipava a un dibattito aperto con universitari”, un fatto che “è solo un’ulteriore prova evidente di cosa sia davvero la sinistra allo stato puro: odio e risentimento”.

Lo ha detto il presidente argentino, Javier Milei, in collegamento video alla kermesse dei Patrioti europei a Madrid. “Paradossalmente, questo attentato è stato compiuto e festeggiato dagli stessi che accusano noi di essere violenti”, ha aggiunto invitando i Patrioti a “non arrendersi”.ANSA

