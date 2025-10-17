Torino: rapina con pestaggio, poi inseguimento: 6 agenti feriti. Arrestati due marocchini

polizia notte

Una violenta rapina in strada, un controllo dei carabinieri, un inseguimento congiunto delle forze dell’ordine per circa 14 chilometri con più auto della polizia speronate e infine l’arresto, con il ferimento di sei agenti.  È quanto è successo tra la serata di ieri, martedì 14 ortobre, e la notte di mercoledì 15, tra Torino, Collegno, Grugliasco e nuovamente Torino. Alla fine due ragazzi marocchini di 19 e 17 anni sono stati arrestati con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

La rapina con pestaggio a Torino San Donato

La sera di martedì in via Pianfei a Torino i due giovani delinquenti hanno rapinato in strada un 21enne italiano e lo hanno pestato riempiendolo di calci e pugni e facendosi consegnare tutto ciò che aveva: portafogli, cellulare e chiavi dell’auto, un vecchio fuoristrada Land Rover Freelander. Con questo veicolo sono scappati in direzione di corso Francia facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario del fuoristrada è stato soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, da cui è stato dimesso poche ore dopo con una prognosi di 15 giorni.

Il controllo casuale a Collegno e la fuga improvvisa

Nel corso della notte il fuoristrada è stato fermato per un normale controllo sempre in corso Francia, all’incrocio con via Costa a Collegno. I due delinquenti a bordo hanno finto di fermarsi, ma poi hanno accelerato improvvisamente dando vita a un inseguimento a tutta velocità verso Grugliasco e poi nuovamente verso Torino. Su tutto il percorso non si sono contate le infrazioni stradali che chi era al volante ha commesso, tra semafori rossi bruciati, sorpassi azzardati e mancate precedenze.

Tre volanti speronate in corso Grosseto e l’arresto

Una volta rientrati sul territorio di Torino a dare manforte ai carabinieri sono intervenute quattro volanti della polizia. I due sono riusciti a raggiungere corso Grosseto e qui hanno speronato tre delle auto degli agenti, danneggiandole, e ferendo, fortunatamente in modo lieve, sei di loro. La quarta pattuglia, però, li ha bloccati definitivamente e ha proceduto al loro arresto. Nel fuoristrada è stato trovato anche un sacchetto con 30 grammi di hashish.
www.torinotoday.it

