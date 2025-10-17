Torino: rapina con pestaggio, poi inseguimento: 6 agenti feriti. Arrestati due marocchini

Una violenta rapina in strada, un controllo dei carabinieri, un inseguimento congiunto delle forze dell’ordine per circa 14 chilometri con più auto della polizia speronate e infine l’arresto, con il ferimento di sei agenti. È quanto è successo tra la serata di ieri, martedì 14 ortobre, e la notte di mercoledì 15, tra Torino, Collegno, Grugliasco e nuovamente Torino. Alla fine due ragazzi marocchini di 19 e 17 anni sono stati arrestati con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

La rapina con pestaggio a Torino San Donato

La sera di martedì in via Pianfei a Torino i due giovani delinquenti hanno rapinato in strada un 21enne italiano e lo hanno pestato riempiendolo di calci e pugni e facendosi consegnare tutto ciò che aveva: portafogli, cellulare e chiavi dell’auto, un vecchio fuoristrada Land Rover Freelander. Con questo veicolo sono scappati in direzione di corso Francia facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario del fuoristrada è stato soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, da cui è stato dimesso poche ore dopo con una prognosi di 15 giorni.

Il controllo casuale a Collegno e la fuga improvvisa

Nel corso della notte il fuoristrada è stato fermato per un normale controllo sempre in corso Francia, all’incrocio con via Costa a Collegno. I due delinquenti a bordo hanno finto di fermarsi, ma poi hanno accelerato improvvisamente dando vita a un inseguimento a tutta velocità verso Grugliasco e poi nuovamente verso Torino. Su tutto il percorso non si sono contate le infrazioni stradali che chi era al volante ha commesso, tra semafori rossi bruciati, sorpassi azzardati e mancate precedenze.

Tre volanti speronate in corso Grosseto e l’arresto

Una volta rientrati sul territorio di Torino a dare manforte ai carabinieri sono intervenute quattro volanti della polizia. I due sono riusciti a raggiungere corso Grosseto e qui hanno speronato tre delle auto degli agenti, danneggiandole, e ferendo, fortunatamente in modo lieve, sei di loro. La quarta pattuglia, però, li ha bloccati definitivamente e ha proceduto al loro arresto. Nel fuoristrada è stato trovato anche un sacchetto con 30 grammi di hashish.

