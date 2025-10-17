Orban: ‘von der Leyen va in giro parlando di guerra senza alcun mandato’

“In questi giorni si continua a sentire solo questo: l’Europa è in guerra. La signora @vonderleyen
viaggia per il mondo parlando di guerra senza alcun mandato, mentre i trattati dell’UE assegnano chiaramente la politica estera e di sicurezza agli Stati membri. L’Europa è consumata da una psicosi pro-guerra. Invece, i leader devono svegliarsi e assumersi la responsabilità di raggiungere una vera pace. Il momento di negoziare è adesso!”
Lo scrive su X il primo ministro ungherese Viktor Orban.
E ancora: “La pace richiede pazienza, forza e umiltà. L’Europa deve cambiare posizione. Invece di arroganza e di alimentare le fiamme di una guerra senza fine, abbiamo bisogno di negoziati con la Russia. Solo il dialogo può portare la pace nel nostro continente.”
All one keeps hearing these days is: Europe is at war. Ms. @vonderleyen travels the world speaking about war without any mandate, while EU treaties clearly assign foreign and security policy to the member states. Europe is consumed by a pro-war psychosis. Instead, leaders must… pic.twitter.com/fSHjn35kbY
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 16, 2025