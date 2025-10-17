Orban: ‘von der Leyen va in giro parlando di guerra senza alcun mandato’

“In questi giorni si continua a sentire solo questo: l’Europa è in guerra. La signora @vonderleyen

viaggia per il mondo parlando di guerra senza alcun mandato, mentre i trattati dell’UE assegnano chiaramente la politica estera e di sicurezza agli Stati membri. L’Europa è consumata da una psicosi pro-guerra. Invece, i leader devono svegliarsi e assumersi la responsabilità di raggiungere una vera pace. Il momento di negoziare è adesso!”

Lo scrive su X il primo ministro ungherese Viktor Orban.

E ancora: “La pace richiede pazienza, forza e umiltà. L’Europa deve cambiare posizione. Invece di arroganza e di alimentare le fiamme di una guerra senza fine, abbiamo bisogno di negoziati con la Russia. Solo il dialogo può portare la pace nel nostro continente.”