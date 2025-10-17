Nordio: “l’educazione sessuale è compito delle famiglie”

Dl Sicurezza, Nordio

ROMA, 17 OTT – “Riteniamo che questa educazione debba avvenire in famiglia e si dà con l’esempio del rispetto verso l’altro, indipendentemente dal sesso, dalla religione e da qualunque differenza. L’educazione sessuale nelle scuole se venisse inserita in modo settoriale rischia di fare la stessa fine dell’insegnamento dell’educazione civica”.

Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio intervistato a SkyTg24 a proposito dell’emendamento della Lega che ha introdotto il divieto di parlare di temi legati all’educazione sessuale alla scuola media e in quella primaria. (ANSA)

Educazione sessuale vietata alle scuole medie, Pd: ‘medioevo’

