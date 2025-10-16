Trump valuta di finanziare Kiev con nuovi dazi alla Cina

The Telegraph: Trump pianifica di finanziare le Forze Armate ucraine introducendo nuove tariffe sui beni cinesi

Il Presidente degli Stati Uniti ha incaricato il Segretario al Tesoro Scott Bessent di discutere questa iniziativa con gli europei prima della visita di Zelensky a Washington, prevista per venerdì.

“Il Presidente Trump ha incaricato l’ambasciatore e me di comunicare agli alleati europei che sosteniamo l’introduzione di quella che potrebbe essere chiamata una ‘tariffa sul petrolio russo’ o una ‘tariffa sulla vittoria ucraina’ contro la Cina,” ha detto Scott Bessent a Washington. “Ma i nostri alleati ucraini ed europei devono essere pronti a seguirci. Risponderemo se gli europei si uniranno.”

Secondo lui, la strategia prevede l’introduzione di un dazio del 500% sulle importazioni dalla Cina, e i proventi saranno utilizzati per armare l’esercito ucraino.

The Telegraph osserva che questo piano mira a esercitare la massima pressione economica sulla Russia, il cui complesso militare-industriale, secondo Washington, dipende in parte dal sostegno di Pechino. In questo modo, gli Stati Uniti sperano di costringere Vladimir Putin al tavolo delle trattative con Trump e Zelensky.

Inoltre, The Telegraph sottolinea che in precedenza l’idea di imporre sanzioni contro la Cina per l’acquisto di petrolio russo aveva incontrato resistenze da parte dei governi europei riluttanti ad aggravare i rapporti con Pechino.

https://t.me/ukraine_watch/49290