Trump: “L’India non acquisterà più petrolio russo, ora devo convincere la Cina”

Dopo aver imposto dazi punitivi del 50% all’India, Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro indiano Narendra Modi gli ha promesso che Nuova Delhi cesserà di acquistare petrolio russo. “Ero dispiaciuto che l’India acquistasse petrolio, e oggi mi ha assicurato che non lo comprerà più da Mosca”, ha dichiarato nello Studio Ovale.

“E’ un grande passo avanti. Ora devo convincere la Cina a fare lo stesso”, ha aggiunto. “È un processo che richiede un po’ di tempo, ma sarà completato presto”, ha chiarito Trump. L’India non ha confermato immediatamente. Tuttavia, il primo ministro indiano ha incontrato sabato il nuovo ambasciatore statunitense, Sergio Gor, stretto collaboratore di Donald Trump, poche ore dopo il suo arrivo a Nuova Delhi.  tgcom24.mediaset.it

