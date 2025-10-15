Trump: “Se Hamas non rinuncia alle armi, ci penseremo noi”

“Se Hamas non rinuncia alle armi, ci penseremo noi”. Lo ha detto il presidente Donald Trump. “Lo faremo velocemente e forse con violenza”, ha aggiunto.

Trump: ricostruirò Gaza, ma indeciso sui due Stati

Trump spera nella “ricostruzione di Gaza” e afferma di non aver ancora deciso sulla soluzione dei due Stati. E ai giornalisti a bordo dell’Air Force One che lo riportava in America da Sharm el-Sheikh ha risposto:

“Stiamo parlando di ricostruire Gaza. Non sto parlando di uno Stato unico, di uno Stato doppio o di due Stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza. Molte persone apprezzano la soluzione di uno Stato unico. Alcune persone apprezzano la soluzione di due Stati. Vedremo. Non ho ancora rilasciato dichiarazioni in merito”, scrive il Guardian, citando le parole del presidente Usa.

