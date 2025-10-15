Nato, Pentagono: ‘tutti gli alleati aiutino Kiev, senza scrocconi’

Pete Hegseth, Pentagono

BRUXELLES, 15 OTT – “Un meccanismo fondamentale per raggiungere la pace in Ucraina è l’elenco delle priorità della Nato per l’Ucraina o l’iniziativa di finanziamento Purl. Si tratta di un processo rigoroso che finora si è dimostrato efficace. Gli alleati affermano spesso che la sicurezza dell’Ucraina è sinonimo di sicurezza europea. Ebbene, è giunto il momento che tutti i paesi della Nato traducano le parole in azioni concrete sotto forma di investimenti: tutti i Paesi seduti a questo tavolo, senza scrocconi”.

Lo ha detto il segretario della Guerra Usa Pete Hegseth rivolgendosi al Gruppo di contatto guidato da Londra e Berlino. (ANSA)

NOTA:gli scrocconi sono proprio gli Usa che, per la loro proxy war contro la Russia in Ucraina, vendono armi alla Nato e le fanno pagare agli europei.

Conflitto Russia-Ucraina, le vittime sono la verità e i civili. PIAZZA LIBERTA’, puntata di lunedì 3 marzo 2025

