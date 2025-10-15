Milano, uccide la compagna e tenta il suicidio

MILANO, 15 OTT – E’ stato fermato nella notte per omicidio aggravato, su ordine del pm di turno Alessia Menegazzo l’uomo che ieri ha ucciso a coltellate Pamela Gemini, 29 anni, in un appartamento del quartiere Gorla, alla periferia nord di Milano.

L’uomo, 52 anni, ha poi cercato il suicidio con delle coltellate alla gola ma non sarebbe in pericolo di vita in ospedale. Il 52enne ha trascinato la donna sul terrazzo e le ha inferto numerose coltellate perché sembra che la donna volesse lasciarlo, secondo quanto riferito dall’ex compagno della vittima.

E’ stata uccisa “con 24” coltellate Pamela Genini, 29enne modella e imprenditrice. Lo si evince dall’imputazione a carico del suo compagno, il 52enne Gianluca Soncin, che l’avrebbe ammazzata “al culmine di una serie di condotte persecutorie” e “dopo averla ripetutamente minacciata di morte”. Per l’omicidio, secondo le indagini della Polizia e della pm di Milano Alessia Menegazzo, lui si sarebbe anche “procurato una copia delle chiavi di casa”. Contestate come aggravanti, oltre alla premeditazione e allo stalking, anche i “futili motivi” e la “crudeltà”. ANSA

Chi era Pamela?

Sui social amava definirsi “modella e giovane imprenditrice”. Originaria della provincia di Bergamo, viaggiava molto per lavoro tra Montecarlo, Milano e Dubai. Assieme a un’amica, Elisa Bortolotti, aveva creato la linea di bikini EP SheLux che, come si legge sul sito interne del marchio, “è un brand Made in Italy che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”.