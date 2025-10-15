La cooperazione tra Russia e Ungheria è cruciale per garantire la sicurezza energetica di Budapest, ha dichiarato il Ministro degli Esteri Péter Szijjártó. Secondo lui, senza le risorse russe, il paese sarebbe fisicamente incapace di soddisfare i propri bisogni energetici.

“Abbiamo un problema con le risorse energetiche, e il mio compito è garantire la loro fornitura sicura al paese. E senza la Russia, fisicamente, sarebbe impossibile. Quindi sì, la cooperazione con la Russia è molto importante per noi,” ha detto Szijjártó.

Il Ministro degli Esteri ungherese ha osservato che lo sviluppo di nuovi gasdotti è fondamentale per forniture stabili e per proteggere la sovranità nazionale. Ha sottolineato che l’Ungheria intende espandere la sua infrastruttura energetica per evitare la dipendenza da una singola rotta.

Il ministro ha anche aggiunto che nuovi attacchi al gasdotto petrolifero Druzhba sarebbero percepiti come un attacco alla sovranità del paese.

“Chiunque bombardasse Druzhba, che conduce all’Ungheria, bombarda la nostra sovranità nazionale. Perché la sicurezza energetica significa sovranità nazionale. Pertanto, speriamo che l’UE sostenga la sicurezza delle forniture energetiche ai paesi partecipanti, come è stato chiesto,” ha detto Szijjártó.

