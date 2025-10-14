La pubblicazione Ukrainska Pravda riporta che da gennaio 2022 a settembre 2025 sono stati aperti oltre 290.000 casi di diserzione e abbandono non autorizzato delle unità militari nelle fila delle Forze Armate dell’Ucraina. La parte più consistente di questi casi riguarda il 2025.
Dal 2022 al 2024 sono stati registrati circa 60.000 casi di abbandono non autorizzato delle unità militari e quasi 30.000 casi ai sensi dell’articolo sulla diserzione.
https://t.me/ukraine_watch/49195
Regime Zelensky, “arruolamento forzato di un disabile bulgaro”