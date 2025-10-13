Trump: “Potrei inviare missili Tomahawk a Kiev se la guerra non sarà risolta”

Trump e Zelensky

“Potrei dover parlare con la Russia sui Tomahawk per l’Ucraina” e dire al presidente Vladimir Putin che, se la guerra non è risolta, potrei inviarli a Kiev: i Tomahawk sarebbero “un nuovo atto di aggressione”. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani. “Potrei o non potrei inviarli”, ha osservato Trump.

L’Ucraina, ha aggiunto, ha disperatamente bisogno di Patriot. Il presidente ha quindi aggiunto di aver avuto oggi una buona conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il Tomahawk è un’arma incredibile, un’arma molto offensiva”, ha detto. tgcom24.mediaset.it

