Rapina con coltello a Bologna, 17enne tunisino bloccato dai passanti

Attorno all’1:10 di venerdì 10 ottobre, una Volante del commissariato Due Torri San Francesco è intervenuta in via Benedetto XIV, dopo la segnalazione di un cittadino bloccato da alcune persone mentre tentava una rapina. All’arrivo degli agenti, il giovane sospettato, con il volto coperto da un passamontagna, era già a terra, circondato da diversi testimoni. Poco distante, a terra, un coltello che secondo i presenti era stato usato durante l’aggressione.

La dinamica della rapina

La vittima, un 29enne di origini campane residente a Bologna, ha raccontato alla polizia che mentre si trovava con alcuni amici davanti a un locale si è sentito strappare dal collo due collanine d’oro. Voltandosi, ha visto due persone col volto coperto tentare la fuga.

Uno dei due rapinatori è stato raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione. Nel tentativo di liberarsi, il giovane ha estratto un coltello e ha cercato di colpire la vittima alle gambe, senza riuscirci. L’altro complice è invece riuscito a fuggire, portando con sé una delle due collane.

L’arresto e i precedenti

Il rapinatore fermato è un 17enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per reati legati a droga, furti con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Il minore è stato arrestato per rapina aggravata e, su disposizione del pubblico ministero presso la procura dei minorenni di Bologna, è stato accompagnato al Cpa di Ancona, in attesa dell’udienza di convalida. La polizia è al lavoro per identificare il secondo complice e per verificare se l’episodio possa essere collegato ad altre rapine o furti con strappo avvenuti in zona nelle ultime settimane.

