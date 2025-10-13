Pd, Giani: “ha vinto la Toscana illuminata”

“È un risultato evidente e chiaro che indica i valori che la Toscana sceglie, la giustizia sociale, la cultura progressista. Mi sono trovato nell’ultima settimana la premier, i vice premier, i ministri, sembrava un’impostazione feudale e invece ha vinto la Toscana illuminata”. Lo ha detto il neo governatore della Toscana Eugenio Giani in una conferenza stampa. (askanews)

