Tuffo di Capodanno in Arno per Giani, Ã¨ una tradizione

ImolaOggi CRONACA

Giani Pd tuffo

FIRENZE, 01 GEN – “Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. SolidarietÃ  e pace, ambiente e sport, lavoro e culturaâ€¦ tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?”. CosÃ¬ il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social commenta la foto che lo vede, anche quest’anno, tuffarsi dalla banchina dei Canottieri al Ponte Vecchio nell’Arno.

Oggi in Toscana c’Ã¨ sereno ma vige allerta gialla della protezione civile per ghiaccio e neve. Nei fondovalle la temperatura Ã¨ andata sotto zero in alcune zone. (ANSA) foto archivio

Articoli correlati

presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani

Pd, Giani: “ha vinto la Toscana illuminata”

Eugenio Giani e Schlein

Toscana, Giani confermato. Schlein: “avanti sulla strada unitaria”

Toscana Giani

Regionali Toscana, Giani preoccupato per l’astensionismo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *