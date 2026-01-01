Tuffo di Capodanno in Arno per Giani, Ã¨ una tradizione

FIRENZE, 01 GEN – “Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un magico 2026. SolidarietÃ e pace, ambiente e sport, lavoro e culturaâ€¦ tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo e voi?”. CosÃ¬ il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sui social commenta la foto che lo vede, anche quest’anno, tuffarsi dalla banchina dei Canottieri al Ponte Vecchio nell’Arno.

Oggi in Toscana c’Ã¨ sereno ma vige allerta gialla della protezione civile per ghiaccio e neve. Nei fondovalle la temperatura Ã¨ andata sotto zero in alcune zone. (ANSA) foto archivio