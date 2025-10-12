Piacenza, sgominata banda di rapinatori: 6 stranieri arrestati

ImolaOggiCRONACA, News 2025

polizia arresto

La polizia di Piacenza ha dato esecuzione a sei mandati di arresto internazionale a carico di altrettante persone, ricercate perché componenti di un’associazione criminale dedita alle rapine a mano armata. Gli arrestati sono di origine nordafricana e sudamericana, tutti residenti in Italia, che a bordo di autovetture di proprietà viaggiavano dal nord Italia in direzione della Svizzera.

Poco prima della frontiera, modificavano le targhe dei veicoli per evitare di essere identificati. A quel punto, si dividevano in gruppi per compiere rapine a mano armata, principalmente ai danni di stazioni di servizio collocate nella zona di Balerna in Canton Ticino. Una volta compiute le rapine, varcavano la frontiera e ripristinavano le targhe originali dei veicoli, facendo rientro in Italia per spartirsi il bottino, complessivamente nell’ordine delle decine di migliaia di franchi.
www.tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

rapina in treno

Ricercato per rapine sui treni: 16enne tunisino arrestato a Monza

arresto

Traffico internazionale di droga, latitante rumeno arrestato a Verona

polizia stradale

Ricercato in Romania per tentato omicidio, arrestato a Caserta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *