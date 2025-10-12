MELUZZI DOCET, quattordicesima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

LA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA

PIAZZA LIBERTA’: intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 29 luglio 2023

“La scuola dovrebbe basata sull’educazione alla libertà, non alla costrizione intellettuale“

La scuola, a partire dal ‘68, è stata pervasa dalla burocratizzazione e dalla aziendalizzazione. E’ stata svuotata di contenuti, portando avanti programmi inconsistenti, con metodi ormai superati, da insegnanti talvolta impreparati e poco motivati dal punto di vista economico.

