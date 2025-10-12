MELUZZI DOCET, quattordicesima puntata

LA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA

PIAZZA LIBERTA': intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico psichiatra, criminologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 29 luglio 2023

La scuola dovrebbe basata sull’educazione alla libertà, non alla costrizione intellettuale

La scuola, a partire dal ‘68, è stata pervasa dalla burocratizzazione e dalla aziendalizzazione. E’ stata svuotata di contenuti, portando avanti programmi inconsistenti, con metodi ormai superati, da insegnanti talvolta impreparati e poco motivati dal punto di vista economico.

