Dalla formazione alla formattazione.

Così il Piano Scuola 4.0 punta alla demolizione della scuola italiana.

PIAZZA LIBERTA’ – puntata di sabato 29 luglio 2023

Quella della scuola pubblica è l’altra faccia della medaglia della sanità pubblica. E cioè, un declino pianificato ad hoc.

La scuola, a partire dal ‘68, è stata pervasa dalla burocratizzazione e dalla aziendalizzazione. E’ stata svuotata di contenuti, portando avanti programmi inconsistenti, con metodi ormai superati, da insegnanti talvolta impreparati e poco motivati dal punto di vista economico.

Armando Manocchia ne ha parlato con i suoi ospiti:

Patrizia SCANU – Psicologa e “Gestalt Counsellor”;

Filomena MAGGINO – Professore Ordinario di Statistica Sociale – Dipartimento di Scienze Statistiche – Sapienza Università di Roma. Presidente della Associazione Italiana per gli Studi sulla Qualità della Vita (AIQUAV) Redattore capo (Editor-in-Chief) della rivista Social Indicators Research. La Prof.ssa MAGGINO è stata Presidente della Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Daniele TRABUCCO – Prof Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona – Centro Studi Superiore INDEF.

Alessandro MELUZZI – medico psichiatra, criminologo, scrittore

In questa puntata si è parlato soprattutto di come cambierà la scuola con il Piano Scuola 4.0, dell’impatto che hanno le tecnologie digitali sui processi di apprendimento di bambini e adolescenti e di come si dovrebbe insegnare e imparare in una scuola che sia davvero al servizio dell’istruzione e della crescita dei ragazzi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

