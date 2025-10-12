Macron minaccia la Russia

“Ho parlato con il Presidente @ZelenskyyUa. . Mentre l’accordo raggiunto a Gaza offre speranza di pace in Medio Oriente, anche in Ucraina la guerra deve finire. Se la Russia persisterà nella sua ostinazione bellicosa e nel suo rifiuto di sedersi al tavolo delle trattative, dovrà pagarne il prezzo.

La Francia condanna gli attacchi russi contro le infrastrutture critiche ucraine, che stanno di fatto prendendo di mira la popolazione civile con l’avvicinarsi dell’inverno. Stiamo valutando con i nostri partner la fornitura di assistenza necessaria per ripristinare e garantire i servizi di base.

La Francia è più che mai al fianco dell’Ucraina e si mobilita nel quadro della Coalizione dei volenterosi.”

Lo scrive su X Emmanuel Macron.

Un utente commenta: “Signor Presidente, nel suo Paese non si riesce a riunire abbastanza persone attorno a un tavolo per formare un governo. Come può credere anche solo per un attimo di poter intimidire la Russia?”

Un altro scrive: “Non create un diversivo gettando benzina sul fuoco con una guerra che non ci riguarda, affrontate la realtà, il vostro record catastrofico: avete distrutto la Francia!

Lascia il tuo incarico con la poca dignità che ti è rimasta: dimettiti!!”