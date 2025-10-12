Bolzano, lite tra camionisti stranieri: romeno ucciso a coltellate

Violenta lite tra camionisti questa notte in un parcheggio per i tir a Bolzano. La vittima è un cittadino romeno di 32 anni

BOLZANO, 12 OTT – Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli inquirenti anche grazie ad alcune testimonianze, nella tarda serata di ieri in un’area di sosta per mezzi pesanti a Bolzano Sud è nato un diverbio tra camionisti stranieri. A un certo punto uno di loro avrebbe estratto un coltello e ferito mortalmente il 32enne.

La notizia, data dal Tgr Rai di Bolzano, è stata confermata all’ANSA dagli inquirenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con il medico d’urgenza, che però ha solo potuto costatare il decesso. I Vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano hanno illuminato la zona con le fotocellule durante i rilievi della Questura di Bolzano. (ANSA)