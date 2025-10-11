Usa, Trump si è vaccinato contro influenza e covid

ImolaOggiESTERI, News 2025

Donald Trump

Il presidente Usa Donald Trump, duranta una visita medica avvenuta venerdì, ha ricevuto la sua vaccinazione antinfluenzale annuale e un richiamo del vaccino contro il covid-19. (tgcom24.mediaset.i)

(adnkronos) – Donald Trump gode di “ottima salute generale”. A dichiararlo è stato il suo medico dopo che il 79enne leader della Casa Bianca, il presidente più anziano mai eletto nella storia degli Stati Uniti, si è sottoposto alla sua seconda visita medica dell’anno.

“Il presidente Trump continua a dimostrare un ottimo stato di salute generale”, ha scritto il medico, il capitano della Marina Sean Barbabella. “Continua a mantenere un programma quotidiano impegnativo senza alcuna restrizione”.

“La sua età cardiaca – misura convalidata della vitalità cardiovascolare tramite ECG – è risultata essere di circa 14 anni più giovane della sua età cronologica”.

Al termine di una serie di test di routine Trump ha fatto un richiamo aggiornato del vaccino Covid e la sua dose annuale di vaccino antinfluenzale, ha infine reso noto il medico.

Articoli correlati

youtube

Account di Trump sospeso, YouTube pagherà 24,5 mln di dollari

corte suprema usa

Corte Suprema autorizza Trump a congelare aiuti esteri

Trump all'ONU

Trump: “La Nato può abbattere aerei russi che sconfinano”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *