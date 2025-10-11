Roma, accoltellato mentre litiga con la compagna: morto senegalese

Omicidio a Roma. Un uomo, Diallo Mamadou, 39enne del Senegal è morto dopo essere stato accoltellato in strada

Il fatto di sangue si è consumato nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre all’altezza di largo Sperlonga, nella zona di Tomba di Nerone. Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto. Un 44enne, originario di Capoverde e ritenuto il presunto responsabile, è stato fermato.

Omicidio a Roma: morto 39enne

La vittima stava litigando in strada con la donna, anche lei di Capoverde, con cui era sposato, anche se non vivevano più insieme, quando all’improvviso è stato aggredito da un uomo armato di coltello. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il personale del 118 lo ha trasportato all’ospedale San Pietro-Fatebenefratelli, dove il suo cuore ha cessato di battere.

Prima la lite, poi l’accoltellamento

In base alla ricostruzione degli investigatori, intorno alle 7 il 39enne si è recato sotto casa della donna, per parlare. Da lì, però, è nata una discussione piuttosto accesa. Talmente animata da attirare l’attenzione di alcuni testimoni e del 44enne che conosceva la donna perché connazionali. All’improvviso, sembrerebbe che il 39enne, di fronte al tentativo dell’aggressore di prendere le parti della donna, avrebbe provato a sferrargli contro una bottiglia di vetro, senza colpirlo. Di contro, il 44enne lo avrebbe raggiunto al collo con un fendente.

Fermato il presunto aggressore

Immediatamente sono scattate le ricerche del presunto aggressore, individuato poco dopo dai poliziotti in via Carlo Pirzio Biroli. Il 44enne, quando è stato raggiunto, aveva i pantaloni sporchi di sangue. E’ in stato di fermo in questura. Le indagini sono in capo alla squadra mobile, in collaborazione con il distretto Ponte Milvio.

https://www.romatoday.it