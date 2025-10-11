Una pistola e 15 kg di droga nel borsone: arrestati due peruviani

Cologno Monzese – Prima hanno intercettato l’auto, una Jeep Renegade sospetta che i poliziotti della sesta sezione della Squadra mobile della questura di Milano tenevano d’occhio da un po’. Poi è spuntato un mazzo di chiavi che ha condotto gli agenti proprio nell’appartamento da dove una donna stava uscendo con un borsone. Una sacca che poteva sembrare banale e anonima ma dentro c’erano 15 chili di droga e un revolver.

I due fratelli trovati con la droga e arrestati a Cologno

In manette sono finiti fratello e sorella, di 32 e 26 anni, entrambi cittadini di origine peruviana. Tutto è iniziato in via Rosolino Pilo, a Milano. Gli agenti in borghese della squadra “antispaccio” hanno notato una coppia di cittadini sudamericani a bordo dell’auto: una donna è salita e poco dopo è scesa. Il sospetto che si trattasse di un’attività di spaccio ha fatto scattare una perquisizione. E sono spuntati 6.200 euro e un mazzo di chiavi che ha condotto gli investigatori direttamente in un appartamento di via Marche a Cologno Monzese (Milano).

Gli agenti si sono trovati davanti al portone del condominio una donna: era la sorella dell’uomo e stava cercando di allontanarsi con un borsone con 15 chili di hashish e una pistola revolver calibro 6. A casa dei due erano nascosti altri 700 euro. Per i fratelli è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti e di armi.

