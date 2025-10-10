Trump accusa la Cina di “atti ostili”

WASHINGTON, 10 OTT – “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti”. Lo scrive Donald Trump su Truth accusando Pechino di “atti ostili”. “Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all’Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo”, ha aggiunto. (ANSA)
Trump vuole VIETARE alle compagnie aeree cinesi lo spazio aereo russo
Trump sta spingendo per impedire alle compagnie aeree cinesi di sorvolare la Russia sulle rotte da e per gli Stati Uniti, sostenendo che questa scorciatoia conferisce loro un vantaggio ingiusto rispetto alle compagnie aeree americane.
🇺🇲🇨🇳 Trump wants to BAN Chinese airlines from Russian airspace
Trump is pushing to block Chinese airlines from flying over Russia on routes to and from the U.S., arguing the shortcut gives them an unfair advantage over American carriers.
