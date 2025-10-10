Procuratrice che inquisi’ Trump incriminata per frode bancaria

Letitia James

WASHINGTON, 09 OTT – La procuratrice generale di New York Letitia James, che inquisi’ Donald Trump, e’ stata incriminata per frode bancaria legata ad un mutuo. Lo riferiscono media Usa. James aveva intentato e vinto una causa civile per frode contro il tycoon, conclusasi con una sanzione di mezzo miliardo di dollari. (ANSA)

Letitia James avrebbe falsificato i documenti per le richieste di prestito al fine di ottenere tassi di interesse migliori e ha persino indicato suo padre come suo marito in un altro. Se condannata, rischia 30 anni di carcere federale e 1 milione di dollari di multa.

Nel 2024, Letitia James scrisse: “Nessuno è al di sopra della legge. Anche quando pensi che le regole non ti riguardino”. Pensava che le regole non si applicassero a lei…

