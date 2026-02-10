Usa, Comer: ‘indagine sul patrimonio della deputata dem Ilhan Omar’

Ilhan Omar

James Comer afferma che la Commissione etica della Camera assumerÃ  la direzione delle indagini sulla deputata Ilhan Omar dopo che un’enorme impennata del suo patrimonio netto Ã¨ stata segnalata nelle dichiarazioni finanziarie:

“Siamo stati informati nelle ultime ore che probabilmente il Comitato Etico dovrÃ  occuparsi di quell’indagine. Quindi scriveremo una lettera domattina per segnalare la questione al Comitato Etico. Ãˆ un’indagine semplice. Ci sono due societÃ  elencate nel modulo di informativa finanziaria del marito di Omar. Una valeva tra i 1.000 e i 5.000 dollari, e l’anno successivo tra 1 e 5 milioni di dollari. Un’altra valeva, credo, 25.000 dollari, e l’anno successivo tra i 5 e i 30 milioni di dollari.”

