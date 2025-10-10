Orrore in Mozambico, jihadisti decapitano oltre 30 cristiani

Oltre 30 fedeli cristiani sono stati decapitati nel nord del Mozambico a settembre

Il gruppo Provincia dello Stato Islamico del Mozambico (Ismp), affiliato all’Isis, ha rivendicato la responsabilità di molti degli attacchi. Le province di Cabo Delgado e Nampula sono state le principali aree colpite. Dal 2021 forze militari regionali provenienti da altri Paesi africani sono state dispiegate per aiutare il Mozambico a contenere l’insurrezione. Nonostante questi sforzi, la violenza continua. tgcom24.mediaset.it