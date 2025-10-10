Nobel per la Pace, Tajani: “a Trump la prossima volta”

“Machado è una donna coraggiosa che si è battuta per la libertà e la democrazia in Venezuela, quindi credo sia giusto averle concesso il premio Nobel per la pace”

Così il vicepremier Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia. “Per noi la libertà è la parola chiave e quindi ritengo che aver assegnato a una donna del Sud America, a una donna in modo particolare, il premio Nobel per la pace sia una scelta che va nella giusta direzione – aggiunge -.

Per quanto riguarda Trump, aver raggiunto un obiettivo che si era prefissato che è quello del cessate il fuoco, quindi la fine della guerra, dopo più di settecento giorni di combattimenti tra Israele e Hamas, la fine della sofferenza nel popolo palestinese e la fine della sofferenza degli ostaggi israeliani, è un fatto storico. Indipendentemente dai giudizi che si possono dare su Trump, questo è un fatto obbiettivo, quindi credo abbia i titoli per avere la prossima volta il Nobel”. “Toccherà la giuria decidere – conclude – ma è incontrovertibile il risultato che ha raggiunto indipendentemente dal fatto di essere di centro, di destra o di sinistra”. tgcom24.mediaset.it