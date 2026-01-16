Nobel di Machado a Trump, ira di Oslo: “Premio non trasferibile”

La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato di aver “consegnato” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace durante il loro incontro di giovedì. Lo riporta la Cnn. “Ho consegnato la medaglia al presidente degli Stati Uniti, il Premio Nobel per la Pace”, ha detto Machado, prima di lanciarsi in un aneddoto sul rivoluzionario latinoamericano Simón Bolívar.

Il presidente Usa l’ha ringraziata con un post su Truth, scrivendo che incontrarla “è stato un grande onore” e definendo il gesto come “un meraviglioso segno di rispetto reciproco”.

L’aneddoto

“Gliel’ho detto”, ha continuato Machado. “Duecento anni fa il generale (Marchese de) Lafayette diede a Simón Bolívar una medaglia con George Washington. Da allora, Bolívar ha conservato la medaglia per il resto della sua vita”. “Duecento anni di storia, il popolo di Bolívar sta consegnando all’erede di Washington una medaglia, in questo caso la medaglia del Premio Nobel per la Pace, in riconoscimento del suo impegno unico per la nostra libertà”.

Il ringraziamento del presidente Usa

Donald Trump ha commentato sul social Truth l’incontro con la leader dell’opposizione venezuelana: “Incontrare Maria Corina Machado è stato per me un grande onore. È una donna straordinaria che ha attraversato momenti difficili”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che Machado gli ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace “per il lavoro che ho svolto”, definendo il gesto “un meraviglioso segno di rispetto reciproco”. “Grazie Maria”, ha concluso il tycoon nel messaggio pubblicato sulla piattaforma.

Il Centro Nobel fa sapere che il premio non è trasferibile

Il Centro per il Nobel per la Pace di Oslo ha ribadito il principio fondamentale stabilito dal Comitato Nobel norvegese: “Una volta annunciato il Premio Nobel, esso non può essere revocato, condiviso o trasferito ad altri. La decisione è definitiva e vale per sempre”, ha messo in chiaro. Quindi la consegna fisica della medaglia al presidente americano Donald Trump da parte della leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado non ha valore dal punto di vista dell’assegnazione.

In una serie di messaggi diffusi sui propri canali ufficiali, il Centro ha anche precisato che in passato alcune medaglie sono effettivamente passate di mano dopo l’assegnazione: viene citato il caso di Dmitri Muratov, la cui medaglia fu messa all’asta per oltre 100 milioni di dollari a sostegno dei rifugiati ucraini. E che perfino la medaglia esposta al museo di Oslo “è in realtà in prestito e apparteneva originariamente a Christian Lous Lange, primo laureato norvegese del Nobel per la Pace”.

www.tgcom24.mediaset.it