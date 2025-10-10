Nobel per la Pace 2025 alla venezuelana Maria Corina Machado

Il premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato all’attivista venezuelana Maria Corina Machado

Lo ha annunciato l’Istituto Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo, in Norvegia. La vittoria di María Corina Machado al Premio Nobel per la Pace 2025 segna un punto di svolta nella lunga e travagliata storia politica del Venezuela. Riconosciuta a livello internazionale per la sua tenace opposizione a Nicolás Maduro.

Il comitato ha sottolineato come Machado rappresenti “uno degli esempi più straordinari di coraggio civile in America Latina negli ultimi tempi”, avendo guidato e unificato l’opposizione venezuelana in una fase storica segnata da repressione, censura e gravi violazioni dei diritti civili.

Machado ha ricevuto il premio con la motivazione di aver “difeso, con coraggio e determinazione, i principi democratici e i diritti umani in un contesto di repressione e censura sistematica”. La cerimonia di premiazione è prevista a Oslo per il prossimo 10 dicembre, ma già ora la notizia ha sollevato reazioni contrastanti tra le cancellerie internazionali e le autorità venezuelane. tgcom24.mediaset.it