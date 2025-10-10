Dall’Italia 400 blindati all’Ucraina

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Mezzi blindati leggeri Puma inviati dall'Italia all'Ucraina

La Russia ha lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina con missili e droni. Come conseguenza dell’attacco di registrano diffusi blackout a Kiev. Rapporti preliminari indicano che le forze russe hanno preso di mira centrali termoelettriche, centrali idroelettriche, centrali termoelettriche e trasformatori in diverse regioni del Paese tra cui gli oblast di Sumy e Kharkiv.

Intanto sono diventate virali le immagini del trasferimento di mezzi militari dall’Italia all’Ucraina: video mostrano oltre 400 veicoli trasporto truppe e merci che sarebbero stati ristrutturati e modernizzati prima di essere inviati al fronte contro la Russia.

Tra i mezzi trasferiti una colonna di una ventina di Puma IFV che può trasportare 6 soldati più un autista, dotati di torretta remotizzata “Hitrole” svilppata da Leonardo.
www.today.it

Articoli correlati

von der Leyen e Zelensky

UE: 6,6 milioni di euro all’Ucraina “per combattere la disinformazione”

Rutte e Zelensky

Nato, Rutte: ‘aumentare gli aiuti a Kiev che difende i nostri valori’

Mark Rutte

Nato, Rutte: ‘stanziati due miliardi per armi Usa all’Ucraina’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *