Dall’Italia 400 blindati all’Ucraina

La Russia ha lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina con missili e droni. Come conseguenza dell’attacco di registrano diffusi blackout a Kiev. Rapporti preliminari indicano che le forze russe hanno preso di mira centrali termoelettriche, centrali idroelettriche, centrali termoelettriche e trasformatori in diverse regioni del Paese tra cui gli oblast di Sumy e Kharkiv.

Intanto sono diventate virali le immagini del trasferimento di mezzi militari dall’Italia all’Ucraina: video mostrano oltre 400 veicoli trasporto truppe e merci che sarebbero stati ristrutturati e modernizzati prima di essere inviati al fronte contro la Russia.

Tra i mezzi trasferiti una colonna di una ventina di Puma IFV che può trasportare 6 soldati più un autista, dotati di torretta remotizzata “Hitrole” svilppata da Leonardo.

