Rifiuta l’etilometro e oppone resistenza, arrestato primario

AOSTA, 03 GEN – Un medico dell’ospedale Parini di Aosta, Federico Pretti, di 47 anni, responsabile della struttura di Neurochirurgia, è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti tra la sera di mercoledì primo gennaio e il giorno seguente. Secondo quanto accertato dalla procura di Aosta, all’altezza di Saint-Pierre Pretti ha tamponato un’altra auto con a bordo due ragazze, che sono poi state portate in pronto soccorso: le loro condizioni non sono gravi.

All’arrivo della polizia, il medico – in base alla ricostruzione dell’accusa – si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, pronunciando nei confronti degli agenti anche frasi minacciose e opponendo resistenza. Portato in questura, ieri mattina è poi comparso in tribunale: il giudice Maurizio D’Abrusco ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare per il medico, che è quindi tornato in libertà.

Il suo difensore, l’avvocato Federico Fornoni, che lo assiste con la collega Nicole Joris, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata così rinviata al 25 marzo prossimo. “Il giudice – commenta l’avvocato Fornoni – ha ritenuto che non ci siano esigenze cautelari, pertanto non ha applicato la misura. Questo ci consentirà di esaminare gli atti durante il termine a difesa concesso”. (ANSA)