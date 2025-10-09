Zelensky: ‘forze ucraine stanno infliggendo pesanti perdite ai russi’

Nel videomessaggio della tarda serata di ieri il presidente Zelensky ha spiegato che le forze ucraine stanno infliggendo pesanti perdite in una controffensiva nella regione orientale di Donetsk, teatro principale di oltre tre anni e mezzo di guerra.

Il resoconto di Zelensky, basato su un rapporto del comandante in capo ucraino, contrasta con il discorso fatto martedì da Putin agli alti ufficiali russi, in cui aveva affermato che le forze di Mosca detenevano l’iniziativa strategica in tutti i settori del fronte. Zelensky ha anche descritto come “difficili” le condizioni intorno a Novopavlivka, più a sud nella regione di Zaporizhzhia, ma ha affermato che “le nostre attive azioni difensive lì stanno dando buoni risultati”.

