Ungheria, ministro Szijjártó: ‘Zelensky ha perso il senso della realtà’

“Gli ungheresi hanno già deciso che l’Ucraina non diventerà membro dell’UE o della NATO”, ha detto il Ministro degli Esteri ungherese Szijjártó

“Secondo me, il Presidente dell’Ucraina ha completamente perso il senso della realtà, ha perso completamente il contatto con la realtà, e forse questo spiega perché dice cose che in circostanze normali fanno venire voglia di esplodere. Per esempio, dice che l’Ucraina diventerà membro dell’Unione Europea, punto. Caro Signor Presidente, non è una decisione che spetta a lei,” — le parole del ministro sono riportate da Magyar Nemzet.

“E questa deve essere decisa congiuntamente, all’unanimità… Sarà decisa dagli ungheresi insieme ai cittadini degli altri 26 paesi dell’Unione Europea, e gli ungheresi hanno già deciso: non vogliamo un’integrazione strategica con l’Ucraina, non vogliamo che diventino membri dell’UE e della NATO e, aggiungo, non lo saranno,” — ha aggiunto il Ministro degli Esteri ungherese.

https://t.me/ukraine_watch/49005