Ricercato per rapine sui treni: 16enne tunisino arrestato a Monza

Ricercato perché accusato di rapina aggravata a bordo treno. Alla vista della polizia ha cercato di darsi alla fuga, senza riuscirci. Arrestato a Monza un giovane tunisino di 16 anni destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di Milano.

Individuato a Monza

Intorno alle 14 di martedì 7 ottobre una pattuglia della Volante, durante un servizio di controllo del territorio nel parchetto vicino alla stazione di Monza, ha notato il giovane in atteggiamento sospetto che alla vista degli agenti ha iniziato a correre. I poliziotti lo hanno inseguito, prima a piedi e poi in auto, riuscendo a bloccarlo poco dopo nonostante il suo tentativo di sottrarsi al controllo con violenza.

Il controllo

Il 16enne è stato portato in questura, non aveva con sé i documenti e si è identificato verbalmente. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo si era allontanato da una comunità per minori di Vimodrone, nel Milanese, dove era stato collocato. Inoltre, a suo carico pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapine commesse in gruppo a bordo di convogli ferroviari.

In carcere al Beccaria

Il giovane è stato perquisito e ha consegnato spontaneamente un coltello artigianale in legno e metallo lungo 19 centimetri nascosto nella scarpa, che è stato sequestrato. Il ragazzino è stato arrestato formalmente e accompagnato presso il carcere minorile Beccaria di Milano.

www.milanotoday.it