Gaza, Trump: ‘Usa saranno coinvolti nel mantenimento della pace’

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza e a mantenerla sicura e pacifica, dopo che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del suo piano di pace.

“Saremo coinvolti nell’aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace”, ha dichiarato Trump a Fox News poche ore dopo l’annuncio dell’accordo, aggiungendo di essere “molto fiducioso che ci sarà pace in Medio Oriente”.

“Credo che gli ostaggi torneranno lunedì e che ci saranno anche i corpi di quelli morti”, ha detto il presidente Usa.

Delle 251 persone rapite nell’attacco del movimento islamista palestinese contro Israele il 7 ottobre 2023, 47 sono ancora ostaggi a Gaza, 25 delle quali sarebbero morte secondo lo Stato ebraico.

Trump ha annunciato che intende accettare l’invito del premier israeliano Benjamin Netanyahu a parlare alla Knesset, secondo quanto riportato da Axios.

“Vogliono che tenga un discorso alla Knesset e lo farò sicuramente se lo vorranno”, avrebbe detto Trump definendo “eccellente” la sua conversazione telefonica con Netanyahu avvenuta dopo la firma degli accordi tra lo Stato ebraico Hamas sulla prima fase del piano di pace.

Cnn aveva riferito che Israele si sta preparando per una possibile visita di Trump all’inizio della prossima settimana. ANSA