Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

von der leyen

BRUXELLES, 09 OTT – Il Parlamento europeo ha respinto con 378 voti contrari, 178 voti favorevoli e 37 astenuti la mozione di sfiducia alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, presentata dal gruppo dei Patrioti per l’Europa, famiglia europea della Lega di Matteo Salvini e del Rassemblement National di Marine Le Pen.

La cosiddetta maggioranza Ursula incassa dunque 378 voti, rispetto ai 360 ottenuti durante lo scrutinio della mozione di censura votata il 10 luglio. Bocciata anche la mozione di censura della Sinistra Ue: 383 i voti contrari, 133 i favorevoli, 78 gli astenuti. (ANSA).

UE, due mozioni di sfiducia contro von der Leyen

Articoli correlati

Eurodeputata contro von der Leyen: 'mandaci tuo marito in guerra'

Eurodeputata contro von der Leyen: ‘mandaci tuo marito in guerra’

Von der Leyen

Von der Leyen “Abbattere i jet russi è opzione sul tavolo”

von der Leyen

Politico: von der Leyen citata in giudizio per diffamazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *