Migranti, nave Sea Watch verso La Spezia: 79 a bordo

Arriverà in porto nel tardo pomeriggio di venerdì 10 ottobre la nave ong ’Sea Watch 5’ con a bordo 79 migranti

In vista dell’arrivo dell’imbarcazione ieri pomeriggio il Prefetto di Spezia Andrea Cantadori ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato l’assessore alla Protezione Civile del Comune della Spezia, il vicequestore Vicario, i comandanti provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, il omandante della Capitaneria di Porto, la dirigente dell’Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di frontiera della Spezia, il direttore del servizio 118.

Presenti anche rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’Autorità di Sistema Portale del Mar Ligure Orientale, di “La Spezia Container Terminal”, della Protezione Civile della Regione Liguria, della Caritas Diocesana e della Croce Rossa Italiana della Spezia.

Durante la riunione sono state approntate le misure organizzative in vista dell’approdo della nave Ong, i 79 migranti verranno poi alloggiati fra le quattro province della Liguria. Già in passato nel porto di Spezia sono sbarcate altre navi di Ogn, accolte da una imponente task force organizzativa e sanitaria che si è presa cura di ogni migrante sceso dalla nave, fino alla loro partenza verso le destinazioni previste.

