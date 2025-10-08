Germania, produzione industriale ai minimi dal 2005

Con un crollo ben peggiore del previsto, pari al meno 4,3% rispetto al mese precedente, ad agosto la produzione dell’industria in Germania è tornata a livelli che non si registravano dal 2005. Lo riporta il Financial Times, con una analisi dopo i dati pubblicati oggi dall’agenzia federale di statistica (Destatis).

La contrazione di agosto era ampiamente attesa, dato che riflette il venir meno della ressa produttiva dei mesi precedenti volta a evitare i dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump. Ma il dato riferito dall’agenzia è molto peggiore del meno 1% mediamente atteso dagli analisti.

E se si guarda al comparto dell’auto, la produzione in questo caso è sprofondata del 18,5%. Secondo il Ft, se si escludono i collassi causati dai lockdown imposti a motivo del Covid e quelli della crisi finanziaria precedente, il livello di produzione di auto in Germania è ai minimi dal 2000. (ASKANEWS)