Germania, produzione industriale ai minimi dal 2005

ImolaOggiECONOMIA, News 2025

prezzi di produzione

Con un crollo ben peggiore del previsto, pari al meno 4,3% rispetto al mese precedente, ad agosto la produzione dell’industria in Germania è tornata a livelli che non si registravano dal 2005. Lo riporta il Financial Times, con una analisi dopo i dati pubblicati oggi dall’agenzia federale di statistica (Destatis).

La contrazione di agosto era ampiamente attesa, dato che riflette il venir meno della ressa produttiva dei mesi precedenti volta a evitare i dazi commerciali decisi dall’amministrazione Trump. Ma il dato riferito dall’agenzia è molto peggiore del meno 1% mediamente atteso dagli analisti.

E se si guarda al comparto dell’auto, la produzione in questo caso è sprofondata del 18,5%. Secondo il Ft, se si escludono i collassi causati dai lockdown imposti a motivo del Covid e quelli della crisi finanziaria precedente, il livello di produzione di auto in Germania è ai minimi dal 2000.  (ASKANEWS)

Articoli correlati

Mercedes

Mercedes, vendite in calo anche nel terzo trimestre

lufthansa

Lufthansa verso taglio di migliaia di posti di lavoro

Merz

“Minaccia russa”, Merz vara nuovo servizio militare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *