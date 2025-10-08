Confcommercio: indice di povertà torna ai massimi da gennaio

ROMA, 08 OTT – Il Misery Index di Confcommercio, che misura il disagio sociale, a settembre risale a 10,3 guadagnando 0,3 punti rispetto ad agosto e tornando ai massimi da gennaio 2025 come risultato di un’ulteriore accelerazione dell’inflazione sui beni e servizi ad alta frequenza di acquisto al 2,7% dal 2,3% di agosto, e di una “modesta riduzione della disoccupazione estesa” al 6,5%

Lo comunica Confcommercio, secondo cui “il lieve aumento non modifica la tendenza, che permane da quasi un anno, a una sostanziale stabilizzazione dell’indicatore”. (ANSA)

