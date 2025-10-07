Immunità Salis, Schlein: “sono felice, difesa la democrazia”

ImolaOggi POLITICA, News 2025

Elly Schlein

ROMA, 07 OTT – “Sono felice che oggi al Parlamento europeo abbiano prevalso i principi dello stato di diritto. In Ungheria Salis non avrebbe avuto un processo giusto, e questo voto ha un valore importante di difesa della democrazia. E se nel segreto dell’urna, come pare, diversi eurodeputati dei Popolari europei o di Forza Italia hanno votato a favore ben venga, significa che non tutti accettano di farsi trascinare sempre fuori dai principi dello stato di diritto dalla propaganda autocratica di Orban e dei suoi alleati politici”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. (ANSA)

Articoli correlati

Tajani

Immunità Salis, Tajani: ‘FI non accetta calunnie e insulti’

Ilaria Salis

Budapest: il posto di Salis è in prigione, non all’Eurocamera

Ilaria Salis

Immunità, Ilaria Salis: “vittoria per la democrazia”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *