Germania, sindaca accoltellata a Herdecke: fermato il figlio adottivo

BERLINO, 07 OTT – Sarebbe stato fermato il figlio adottivo della sindaca accoltellata a Herdecke, in Nordreno-Vestfalia. Lo scrive la Bild, secondo la quale il ragazzo ha 15 anni. Anche il portale di Wdr riferisce di aver visto un adolescente portato via in manette. (ANSA)

Il figlio della donna, ferita gravemente davanti alla sua abitazione, è stato fermato e portato via dalla polizia tedesca. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando fonti di polizia. Iris Stalzer è stata colpita per ben 13 volte allo stomaco e alla schiena.

Secondo alcune fonti, scrive il Corriere, la Stalzer aveva già subito la scorsa estate un’aggressione da parte dei figli.

