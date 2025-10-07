Sondaggio clamoroso, 6 italiani su 10: la Russia di Putin non è un nemico

di Alberto Maggi (www.affaritaliani.it) – Il 58,7% degli italiani, la maggioranza netta, assoluta e ampia, considerando la guerra in Ucraina, non considera la Russia di Vladimir Putin un Paese nemico dell’Italia. La pensa diversamente solo il 41,3% del campione. Smentito clamorosamente il mainstream mediatico ed europeo tutto contro Mosca e il Cremlino e tutto a favore di Kiev e di Zelensky.

E’ il risultato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21.

Ma non finisce qui. Solo il 51,8% degli italiani ritiene Putin “colpevole” della guerra in Ucraina. Ben il 41,5% degli intervistati punta il dito contro il presidente ucraino Zelensky come responsabile del conflitto nel suo Paese e della mancanza di un accordo di pace. Poche le variazioni nelle intenzioni di voto rispetto alla settimana precedente.