Conselve, 79enne derubata ha un malore e muore

Una tranquilla passeggiata pomeridiana si è trasformata in tragedia. Siamo in piazza Cesare Battisti, a Conselve (Padova): Giovanna Trovò si siede su una panchina, in pieno centro, quando viene distratta e derubata della borsetta. Troppo lo spavento per la malcapitata 79enne: muore poco dopo per un arresto cardiaco.

Il furto e il malore

Il fatto è avvenuto venerdì pomeriggio. Giovanna Trovò di 79 anni si era fermata per riposarsi sedendosi su una panchina. Qui è stata avvicinata da due individui che l’hanno distratta per sottrarle la borsa. La donna ha avuto un attacco di panico ed è stata soccorsa da due negozianti che si trovavano lì vicino e poi accompagnata a casa.

Ma non è servito a nulla: poco dopo ha avuto un malore fatale, nonostante i rapidi soccorsi giunti dal vicino ospedale. I due malviventi, pare già noti alle forze dell’ordine, sono stati immortalati dalle telecamere di uno dei negozi che si affacciano sulla piazza. tgcom24.mediaset.it