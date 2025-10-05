MELUZZI DOCET, tredicesima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

EMERGENDER. Giù le mani dai bambini

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico, psichiatra, crominologo, scrittore – estratto dalla puntata di sabato 23 settembre 2023  andata in onda susu Byoblu.

L’ONU e l’OMS sono l’espressione di quell’agenda globalista spietata che ha molti aspetti: quelli che riguardano il genere, la sessualità, il corpo, la felicità, l’identità sono soltanto uno dei punti, tutti lucidamente collegati. L’obiettivo è la distruzione dell’identità personale, delle radici, dei valori, della memoria, della religione, della logica ed anche della proprietà. Loro a chiamano inclusione, ma in realtà è omologazione“…

