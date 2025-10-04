Primi risultati elezioni in Repubblica Ceca, Babis in testa

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Babis

PRAGA, 04 OTT – Secondo i primi risultati dopo la chiusura dei seggi il partito Ano (anti UE, ndr) di Andrej Babis sarebbe al primo posto con il 38,46% dei voti, come ampiamente previsto dai sondaggi. Segue la coalizione Spolu (Insieme) con 19,32%, poi la formazione liberale Stan (11,74%), gli Automobilisti per se stessi (8,26%), il partito di estrema destra Spd con l’8,22%, i Pirati con il 6.7% e la coalizione Basta!, nella quale sono presenti anche i post comunisti, data al 4,69%.

Tuttavia, sono dati assolutamente provvisori: si tratta dei risultati di piccoli comuni, ma a decidere le elezioni sono di norma le grandi città.

L’affluenza alle urne sembra aver segnato un record: allo spoglio dei primi seggi arriva quasi al 74%. I seggi nella nella Repubblica Ceca si sono chiusi alle 14 i seggi elettorali e la prima notizia è quella dell’aumento dell’affluenza: secondo i primi dati si attesterebbe infatti intorno al 73,64%, in netto aumento rispetto al 2021 quando si fermò al 65,39%. (ANSA)

Articoli correlati

patriot

La Repubblica Ceca non parteciperà ad acquisto di armi Usa per Kiev

euro

Repubblica Ceca, adozione dell’euro rimandata “sine die”

Ucraina flop

La Repubblica Ceca userà asset russi per donare armi a Kiev

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *