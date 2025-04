Repubblica Ceca, adozione dell’euro rimandata “sine die”

Il governo della Repubblica Ceca ha deciso di non fissare la data per l’introduzione dell’euro

La scelta è stata presa in base alla raccomandazione congiunta del ministero delle Finanze e della Banca Nazionale Ceca. Secondo l’analisi che valuta il grado di preparazione del Paese all’adesione all’euro, infatti, l’anno scorso la Repubblica Ceca ha soddisfatto tre dei cinque criteri per l’adozione, vale a dire l’entità del deficit pubblico, il livello del debito e il livello dei tassi di interesse. Non ha invece soddisfatto il criterio dell’inflazione né l’obbligo di aderire al meccanismo di cambio ERM II.

“Solo un quarto della popolazione nella Repubblica ceca è favorevole all’introduzione dell’euro e se il sostegno non sale ad almeno il 50%, abbandonare la moneta nazionale non ha senso”, ha inoltre detto il ministro delle Finanze ceco, Zbynek Stanjura. tgcom24.mediaset.it