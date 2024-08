La Repubblica Ceca userà asset russi per donare armi a Kiev

Una parte degli interessi sui capitali russi congelati nell’a UE sarà usata dalla Repubblica Ceca per acquistare munizioni per l’Ucraina

“Lo ha deciso l’Unione europea. Potremo così acquistare altre centinaia di migliaia di munizioni di grosso calibro tanto necessarie per l’Ucraina. È un’ulteriore prova della fiducia degli alleati nella Repubblica Ceca e nella nostra iniziativa sulle munizioni”, ha affermato la ministra. Lo ha comunicato la ministra della Difesa ceca Jana Cernochova.

“Si tratta di un’occasione unica per sostenere l’Ucraina, per utilizzare le risorse originariamente appartenenti alla Russia e per preservare le finanze pubbliche dei Paesi europei”, ha concluso Cernochova in un messaggio su X.

www.agenzianova.com